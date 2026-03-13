A Região Metropolitana terá grande chance de chuva neste sábado (14). O tempo será marcado por instabilidade. As cidades mais quentes serão Santo Antônio de Goiás, com máxima de 25.3°C, Goianira, com 25.2°C, e Terezópolis de Goiás, também com 25.2°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 19.0°C, e Bonfinópolis, com 19.3°C.A umidade média na região ficará em 89.15%, com destaque para Brazabrantes, Goiânia e Inhumas, que podem alcançar 95.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 42.12%. No entanto, algumas cidades terão índices mais elevados, como Terezópolis de Goiás, com 75.0%, Caldazinha, com 70.0%, e Abadia de Goiás, com 65.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Aparecida de Goiânia: máxima 24.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Aragoiânia: máxima 24.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Bonfinópolis: máxima 24.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Brazabrantes: máxima 25.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 24.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 25.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 25.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 24.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Goiânia: máxima 25.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 24.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 24.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Inhumas: máxima 25.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 25.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nova Veneza: máxima 25.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 24.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Trindade: máxima 24.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.