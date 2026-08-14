A Região Metropolitana terá um sábado (15) ensolarado e de forte calor, com os termômetros registrando mínima média regional de 18,34°C. O calor intenso se destaca em Abadia de Goiás, Aragoiânia e Caturaí, cidades que devem registrar as maiores máximas de 34,6°C. No extremo oposto, as temperaturas mais amenas ficam por conta de Goiânia, com mínima de 17,4°C, e Senador Canedo, que alcança 17,5°C.Em relação aos índices de umidade, a média da região se posicionará em 31,62%, tendo os valores mais altos registrados em Santo Antônio de Goiás, com 41,0%, seguido de Goiânia e Goianira, ambas com 40,0%. Além disso, a probabilidade média de chuva é de apenas 0,88% na média dos municípios, embora Senador Canedo apresente a maior possibilidade de precipitação, estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 34,1°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 34,6°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 33,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 33,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 33,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 34,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 34,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 32,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 34,4°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 34,6°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 33,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 34,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 33,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 33,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 34,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Terezópolis de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 34,6°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.