A Região Metropolitana terá tempo estável com temperaturas amenas a quentes para o sábado (16). As cidades mais quentes serão Caturaí e Trindade, ambas com máxima de 30.4°C, e Aragoiânia com 30.3°C. Já as mais frias serão Terezópolis de Goiás, com mínima de 18.3°C, e Goianápolis, registrando 18.4°C.A umidade média na região ficará em 65.97%. Santo Antônio de Goiás se destaca com a maior umidade noturna de 79.0%. A probabilidade de chuva é de 11.75% em média, sendo Terezópolis de Goiás a cidade com a maior probabilidade, atingindo 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 30.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 29.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 29.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 30.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 30.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 30.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 30.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 29.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 29.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 30.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 30.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.