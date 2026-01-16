A Região Metropolitana terá tempo com temperaturas variando entre amenas e quentes no sábado (17). As cidades mais quentes previstas são Bonfinópolis, com máxima de 32.0°C, seguida por Caldazinha e Goiânia, ambas com 31.3°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis (18.7°C) e Nerópolis (19.2°C).A umidade do ar na região terá uma média de 67.83%, com destaque para Nerópolis, Nova Veneza e Terezópolis de Goiás, onde a umidade noturna pode atingir 85.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 16.25%. As maiores chances de precipitação durante o dia são em Abadia de Goiás, Aragoiânia e Guapó, com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 32.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 31.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 31.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 30.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 31.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 30.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.