A Região Metropolitana terá tempo ameno a quente no sábado (18). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Bela Vista de Goiás e Trindade, ambas com 29.5°C, seguidas por Senador Canedo, com 29.4°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão de 17.8°C em Goianápolis e Terezópolis de Goiás.A umidade média na Região Metropolitana será de 68.75%, com Santo Antônio de Goiás apresentando o maior índice de 82.0%. A probabilidade média de chuva para a região é baixa, de 5.0%, embora algumas cidades como Abadia de Goiás, Aragoiânia e Brazabrantes possam ter até 15.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 28.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 28.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 29.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 29.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 27.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 29.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 29.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 28.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Nerópolis: máxima 28.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 28.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 29.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 29.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.