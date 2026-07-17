A Região Metropolitana deve registrar um sábado (18) de sol e sem previsão de chuva, com termômetros que marcam mínima média de 14,95°C. Entre os municípios mais quentes do dia, destacam-se Caturaí e Trindade, que devem alcançar máximas de 28,8°C, seguidos por Abadia de Goiás, com 28,7°C. Já as temperaturas mais amenas da região devem ser sentidas em Goianápolis, com mínima de 13,4°C, e Nerópolis, onde os termômetros registram 14,2°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o período fica em 46,7%, sendo que Brazabrantes, Nova Veneza e Santo Antônio de Goiás apresentam os maiores índices, chegando a 58,0%. A probabilidade de chuva na região é de 0,0%, assegurando o tempo firme em todos os municípios.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 27,5°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 28,6°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 27,4°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 26,6°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 27,9°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 27,5°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 28,8°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 28,4°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 25,9°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 28,1°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 28,6°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 27,1°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 28,0°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 27,3°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 27,9°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 27,7°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 27,5°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 28,8°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.