A Região Metropolitana registrará um sábado (19) ensolarado e de forte aquecimento, com termômetros que devem atingir a média máxima de 33,89°C. O predomínio de sol garante uma tarde bastante quente em vários municípios. Entre as cidades que devem registrar as maiores temperaturas estão Trindade, com máxima de 34,7°C, seguida por Aragoiânia e Caturaí, ambas com 34,6°C. Já as menores temperaturas mínimas do dia estão previstas para Goianápolis, com 20,3°C, e Brazabrantes, com 20,4°C.A umidade relativa do ar apresentará média de 42,83% na região, com os maiores índices de até 52,0% previstos para Bonfinópolis, Brazabrantes e Caldazinha. Em relação à possibilidade de precipitação, o cenário indica predominância de tempo seco, registrando média regional de apenas 1,25% de probabilidade de chuva. Os maiores índices esperados, ainda assim baixos, ocorrem em Brazabrantes e Nova Veneza, com 10,0% de chance, além de Bela Vista de Goiás, com 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 33,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 34,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bonfinópolis: máxima 32,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 33,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Caldazinha: máxima 33,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 34,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goianira: máxima 34,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goianápolis: máxima 31,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 34,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 34,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 33,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 34,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 33,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Veneza: máxima 33,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 34,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 34,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.