A Região Metropolitana terá tempo estável no sábado (2). As temperaturas serão elevadas, com as cidades de Caturaí e Trindade registrando as máximas mais altas, ambas com 30.9°C. Abadia de Goiás também terá tempo quente com máxima de 30.8°C. As mínimas mais baixas serão em Goianápolis e Terezópolis de Goiás, atingindo 18.0°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 62.25%, com Santo Antônio de Goiás registrando os maiores índices de umidade na noite, chegando a 74.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 8.62%, e algumas cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentando 10% de chance de precipitação à noite.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 30.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 29.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 30.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 30.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 30.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 30.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 30.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 30.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 29.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 30.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 30.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 30.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 30.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.