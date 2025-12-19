A Região Metropolitana terá grande chance de chuva para sábado (20), com o tempo apresentando temperaturas máximas mais elevadas em Bonfinópolis e Trindade, ambas com 28.6°C, e Abadia de Goiás com 28.0°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.7°C, e Nerópolis, com 19.1°C.A umidade média na região será de 83.72%, com destaque para Brazabrantes, Caturaí e Inhumas, que atingem 94.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 50.38%, com Goiânia apresentando a maior chance, 85.0% durante o dia, seguida por Abadia de Goiás e Aparecida de Goiânia, ambas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Aragoiânia: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Bonfinópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 55.0%Brazabrantes: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 27.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 55.0%Caturaí: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 26.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Goiânia: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Guapó: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Hidrolândia: máxima 28.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Inhumas: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 26.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Nova Veneza: máxima 26.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 27.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 55.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Trindade: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.