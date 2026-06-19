A Região Metropolitana terá um tempo ameno para sábado (20), com temperaturas que não atingirão extremos de calor. As cidades mais quentes, Caldazinha, Goiânia e Senador Canedo, registrarão máxima de 27.8°C. Já as mais frias serão Caldazinha, com mínima de 15.3°C, e Bonfinópolis, com 15.6°C.A umidade do ar na região pode alcançar 82.0% em cidades como Caldazinha, Caturaí e Goiânia. A probabilidade de chuva é baixa, com as maiores chances de 10.0% em Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 27.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 27.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 27.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 27.8°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 27.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 27.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 26.7°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 27.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 27.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 26.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 27.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 27.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 27.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 27.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 27.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.