A Região Metropolitana, para sábado (21), terá grande chance de chuva. As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas serão Bela Vista de Goiás com 27.1°C, Hidrolândia com 26.7°C e Senador Canedo com 26.7°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis com 18.8°C e Bonfinópolis com 19.1°C.A umidade média na região será de 85.65%, com cidades como Brazabrantes, Nerópolis e Nova Veneza podendo atingir 95.0%, especialmente à noite. A probabilidade de chuva média é de 56.0%, mas algumas localidades como Trindade terão 85.0%, Senador Canedo 80.0% e Abadia de Goiás 70.0% de chance de tempo chuvoso, principalmente durante a noite. Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Aragoiânia: máxima 26.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Bonfinópolis: máxima 25.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Brazabrantes: máxima 25.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Caldazinha: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Caturaí: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Goianira: máxima 26.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Goianápolis: máxima 25.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Goiânia: máxima 26.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Guapó: máxima 26.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Hidrolândia: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Inhumas: máxima 25.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Nerópolis: máxima 25.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Nova Veneza: máxima 25.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Senador Canedo: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 80.0%Terezópolis de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Trindade: máxima 26.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 85.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.