A Região Metropolitana terá grande chance de chuva neste sábado (21). O tempo apresenta temperaturas máximas de 28.1°C em Bela Vista de Goiás e Senador Canedo, e 28.0°C em Aparecida de Goiânia. As mínimas serão de 18.5°C em Goianápolis e 18.7°C em Terezópolis de Goiás.\nA umidade média na Região Metropolitana será de 85.22%, com Aparecida de Goiânia, Aragoiânia e Caturaí registrando umidade de até 96.0% e 95.0%, respectivamente. A probabilidade média de chuva está em 49.5%. Em cidades como Goianira e Hidrolândia, a probabilidade chega a 70.0%, enquanto em Abadia de Goiás é de 65.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%