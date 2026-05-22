A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas neste sábado (23). As máximas na região devem alcançar até 27.8°C em Caturaí, a cidade mais quente. Trindade, com 27.7°C, e Abadia de Goiás, com 27.5°C, também registrarão as maiores temperaturas. As mínimas mais baixas serão observadas em Goianápolis, com 17.3°C, e Nerópolis, com 17.6°C.A umidade do tempo na Região Metropolitana apresentará uma média de 71.78%. As cidades com maiores índices de umidade serão Goianápolis, com 85.0%, Bonfinópolis e Nerópolis, ambas com 83.0%. A probabilidade de chuva para a região é baixa, com média de 9.38%. Cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia terão probabilidade de chuva de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 27.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 25.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 26.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 26.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caturaí: máxima 27.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 27.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 24.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 27.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 27.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 26.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Inhumas: máxima 27.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 26.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 26.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 26.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 27.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.