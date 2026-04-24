A Região Metropolitana terá um tempo de temperaturas amenas a quentes para o sábado (25). As cidades mais quentes serão Goiânia, com máxima de 30.1°C, Abadia de Goiás e Caturaí, ambas com 30.0°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.0°C, e Caturaí, com 18.1°C.A umidade relativa do tempo na Região Metropolitana ficará em torno de 59.92%, com os maiores índices, de 71.0%, previstos para Caturaí, Goianira e Senador Canedo. A probabilidade média de chuva é baixa, cerca de 3.88%. Bonfinópolis, Caldazinha e Goiânia apresentam as maiores chances de chuva, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 29.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Brazabrantes: máxima 29.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Caldazinha: máxima 29.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caturaí: máxima 30.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Goianira: máxima 29.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Goianápolis: máxima 28.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 30.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 29.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 29.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nerópolis: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 29.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 29.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 30.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.