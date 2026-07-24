A Região Metropolitana deve apresentar predomínio de sol e baixa variação de nebulosidade neste sábado (25), com temperaturas bastante amenas ao amanhecer e calor durante a tarde. As marcas mais elevadas do dia devem ser registradas em Caturaí, que chega a máxima de 31,3°C, em Trindade, com 31,0°C, e em Goianira, com 30,8°C. No outro extremo do termômetro, as menores temperaturas mínimas ocorrem em Caldazinha, com 16,4°C, e em Bela Vista de Goiás, onde a mínima prevista é de 16,5°C.A média da umidade relativa do ar na região fica em 53,23%, registrando os maiores índices em Bela Vista de Goiás, com 67,0%, além de Caldazinha e Senador Canedo, que atingem 66,0%. Já a probabilidade média de chuva ao longo do dia é de somente 4,0%, sendo que a maior possibilidade de ocorrência de chuvas é de apenas 10,0% nas cidades de Aparecida de Goiânia, Aragoiânia e Bonfinópolis.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 29,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aragoiânia: máxima 30,6°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bonfinópolis: máxima 29,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Brazabrantes: máxima 30,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caldazinha: máxima 29,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 31,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 30,8°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goianápolis: máxima 28,9°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goiânia: máxima 30,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 30,6°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 29,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 30,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 29,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Veneza: máxima 30,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 30,1°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 31,0°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.