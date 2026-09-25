A Região Metropolitana terá um dia de sol firme e pouca nebulosidade neste sábado (26), com temperaturas máximas que devem atingir a média de 33,38°C. Os termômetros mais altos serão registrados em Bela Vista de Goiás, que alcança 34,3°C, seguida por Aragoiânia e Guapó, ambas com máxima de 34,2°C. Já as menores temperaturas mínimas no início do dia ocorrem em Terezópolis de Goiás, com 21,0°C, e em Goianápolis, com 21,1°C.A umidade relativa do ar na região apresentará uma média de 55,95% ao longo do dia, com os maiores índices de umidade concentrados em Terezópolis de Goiás, onde o indicador atinge 69,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média geral para a área metropolitana é baixa, de apenas 5,25%. No entanto, as chances de precipitação são ligeiramente maiores, chegando a 15,0%, em municípios como Bonfinópolis, Caturaí e Goianápolis.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aparecida de Goiânia: máxima 33,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aragoiânia: máxima 34,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Bonfinópolis: máxima 32,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Brazabrantes: máxima 32,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 33,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caturaí: máxima 33,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 33,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 31,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Goiânia: máxima 33,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 34,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 33,7°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 32,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 32,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 32,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 34,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Terezópolis de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Trindade: máxima 33,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.