A Região Metropolitana apresenta grande chance de chuva para o sábado (27). O tempo será marcado por instabilidade, com as temperaturas mais altas registradas em Goiânia, alcançando 35.7°C, seguida por Bonfinópolis com 35.6°C e Aparecida de Goiânia com 34.9°C. As mínimas, por outro lado, serão mais amenas em Goianápolis, com 20.2°C, e Nerópolis, com 20.7°C.A umidade média na Região Metropolitana ficará em 65.8%, mas pode atingir 88.0% em cidades como Brazabrantes, Caturaí e Inhumas. A probabilidade média de chuva é de 37.0%, porém, algumas localidades como Brazabrantes, Caturaí e Goianápolis têm maior probabilidade de chuva, chegando a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Aparecida de Goiânia: máxima 34.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Aragoiânia: máxima 33.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Bela Vista de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Bonfinópolis: máxima 35.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Brazabrantes: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Caldazinha: máxima 34.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Caturaí: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Goianira: máxima 34.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Goianápolis: máxima 32.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Goiânia: máxima 35.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Guapó: máxima 32.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Hidrolândia: máxima 33.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Inhumas: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Nerópolis: máxima 34.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Nova Veneza: máxima 34.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 34.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Senador Canedo: máxima 34.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Terezópolis de Goiás: máxima 34.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Trindade: máxima 33.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.