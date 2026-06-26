A Região Metropolitana terá tempo firme e com temperaturas agradáveis para sábado (27). As temperaturas máximas alcançarão 30.0°C em Caturaí, 29.9°C em Trindade e 29.7°C em Abadia de Goiás. As mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis com 16.2°C e Bonfinópolis com 16.7°C.A umidade média na região ficará em 60.67%, com a probabilidade de chuva média de apenas 4.62%. As cidades com maior probabilidade de chuva são Abadia de Goiás, Brazabrantes e Caturaí, com 10.0% de chance. As maiores umidades serão observadas em Goianápolis, Santo Antônio de Goiás e Terezópolis de Goiás, atingindo 72.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 29.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 27.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 29.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 28.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 30.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 26.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goiânia: máxima 29.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 29.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Hidrolândia: máxima 28.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 29.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 28.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Trindade: máxima 29.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.