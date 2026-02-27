A Região Metropolitana terá um tempo com grande chance de chuva neste sábado (28). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Bela Vista de Goiás (28.1°C), Abadia de Goiás (28.0°C) e Aparecida de Goiânia (28.0°C). Já as temperaturas mínimas mais baixas ocorrerão em Goianápolis (17.8°C) e Terezópolis de Goiás (18.0°C).A umidade média na região ficará em 83.5%, com picos de 94.0% em Brazabrantes, Goianira e Nova Veneza. A probabilidade média de chuva é de 36.75%, mas algumas cidades como Brazabrantes, Nova Veneza e Terezópolis de Goiás apresentam 70.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Bonfinópolis: máxima 27.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 26.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 27.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 27.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 27.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 26.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Goiânia: máxima 28.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Hidrolândia: máxima 27.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Inhumas: máxima 27.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 26.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova Veneza: máxima 26.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 28.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Trindade: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.