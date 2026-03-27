A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva amanhã, sábado (28). O tempo será marcado por temperaturas máximas de 29.0°C em Bela Vista de Goiás e Trindade, e 28.9°C em Caturaí. As mínimas mais baixas são esperadas em Hidrolândia, com 17.3°C, e Goianápolis, com 17.4°C.A umidade média na região será de 66.5%. As cidades com maior umidade são Hidrolândia, com 79.0%, Aparecida de Goiânia e Goianápolis, ambas com 78.0%. A probabilidade média de chuva para a Região Metropolitana é de 88%. Goianápolis e Hidrolândia apresentam as maiores probabilidades de chuva localizadas, com 15.0% cada, enquanto Goiânia tem 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 27.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 28.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 28.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 28.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 28.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 27.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 28.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 28.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 28.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 28.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 28.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 28.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 29.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.