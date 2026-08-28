A Região Metropolitana terá um sábado (29) ensolarado e de calor intenso, com os termômetros alcançando marcas elevadas à tarde, sem indicativos de mudanças bruscas nas condições atmosféricas. As temperaturas máximas mais expressivas devem ocorrer em Aragoiânia, Caturaí e Guapó, onde os índices atingem 35,1°C. Por outro lado, o amanhecer promete ser um pouco mais ameno em Terezópolis de Goiás, com mínima de 20,9°C, e em Senador Canedo, que registra 21,0°C.A umidade relativa do ar média na região deve ficar em 42,9%, sendo que os maiores índices, de até 54,0%, estão previstos para Goiânia, Santo Antônio de Goiás e Terezópolis de Goiás. A probabilidade média de chuva para o dia é baixa, de apenas 8,62%, mas localidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentam chances ligeiramente superiores, chegando a 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aparecida de Goiânia: máxima 34,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aragoiânia: máxima 35,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bela Vista de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Bonfinópolis: máxima 33,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Brazabrantes: máxima 34,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Caldazinha: máxima 34,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caturaí: máxima 35,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianira: máxima 34,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianápolis: máxima 33,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goiânia: máxima 34,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guapó: máxima 35,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Hidrolândia: máxima 34,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Inhumas: máxima 34,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nerópolis: máxima 34,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Veneza: máxima 34,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Senador Canedo: máxima 34,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Terezópolis de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Trindade: máxima 35,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.