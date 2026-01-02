A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva neste sábado (3). O tempo será marcado por temperaturas máximas alcançando 28.5°C em Bonfinópolis, 28.0°C em Goiânia e 27.9°C em Aparecida de Goiânia. As menores temperaturas esperadas para a região são de 19.5°C em Goianápolis e 20.1°C em Nerópolis.A umidade média na região será de 85.4%, com cidades como Nerópolis, Nova Veneza e Terezópolis de Goiás registrando picos de 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 69.25%, e cidades como Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e Bonfinópolis apresentam 75.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aragoiânia: máxima 27.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Bonfinópolis: máxima 28.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Brazabrantes: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Caldazinha: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Caturaí: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Goianira: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Goianápolis: máxima 26.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Goiânia: máxima 28.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Guapó: máxima 26.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Hidrolândia: máxima 27.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Inhumas: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Nerópolis: máxima 26.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Nova Veneza: máxima 26.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Senador Canedo: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Trindade: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.