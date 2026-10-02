A Região Metropolitana projeta para este sábado (3) um período firme e sem grandes oscilações no tempo, apresentando marcas nos termômetros com média máxima estimada em 27,73°C. Entre os destaques de calor, Trindade lidera com máxima de 28,2°C, seguida de perto por Caturaí e Senador Canedo, ambas com 28,1°C. Já as menores temperaturas mínimas do dia devem ocorrer em Goianápolis, com 19,1°C, e em Bonfinópolis, onde os termômetros podem registrar 19,5°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região deve se situar em 74,83%, com destaque para as cidades de Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e Bonfinópolis, que podem registrar taxas de até 84,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média na região é de 20,88%, mas a chance de precipitação é mais elevada em Santo Antônio de Goiás, com 55,0%, e em Goiânia, que apresenta 50,0% de possibilidade.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 27,4°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 5,0%Aragoiânia: máxima 28,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 5,0%Bela Vista de Goiás: máxima 27,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Bonfinópolis: máxima 27,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 5,0%Brazabrantes: máxima 27,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Caldazinha: máxima 28,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Caturaí: máxima 28,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 15,0%Goianira: máxima 28,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 5,0%Goianápolis: máxima 26,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 5,0%Goiânia: máxima 28,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 5,0%Guapó: máxima 28,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 5,0%Hidrolândia: máxima 26,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 27,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 27,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 5,0%Nova Veneza: máxima 27,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 28,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Terezópolis de Goiás: máxima 27,6°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 5,0%Trindade: máxima 28,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.