A Região Metropolitana terá tempo com temperaturas amenas neste sábado (30), a característica selecionada para este período. As cidades mais quentes serão Aragoiânia e Guapó, ambas com máximas de 27.6°C, seguidas por Abadia de Goiás, com 27.5°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Caldazinha e Senador Canedo, ambas com 15.4°C.A umidade média na região ficará em torno de 71.78%. As cidades com maior umidade são Caldazinha, Goiânia e Santo Antônio de Goiás, todas com 83.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é baixa, com 6.62%. As maiores probabilidades de chuva, de 10.0%, são esperadas em Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 27.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 25.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 26.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 26.6°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 27.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goianira: máxima 27.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 25.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 27.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 27.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 26.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 27.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 26.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 26.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 26.9°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 27.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.