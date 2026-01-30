A Região Metropolitana terá um tempo com grande chance de chuva para sábado (31). As temperaturas máximas mais altas são esperadas em Bonfinópolis, com 27.8°C, seguida por Aparecida de Goiânia e Goiânia, ambas com 27.2°C. Já as mínimas mais baixas serão em Goianápolis e Guapó, marcando 20.1°C.A umidade média na região ficará em 85.72%, com cidades como Nerópolis, Nova Veneza e Terezópolis de Goiás registrando umidade de até 93.0%. A probabilidade de chuva é de 41.5% em média, mas algumas localidades terão chances significativamente maiores, com Brazabrantes, Caturaí e Inhumas apresentando 75.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 27.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Bonfinópolis: máxima 27.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 26.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 27.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 26.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Goianápolis: máxima 25.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 27.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Guapó: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Inhumas: máxima 26.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 25.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Nova Veneza: máxima 25.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Senador Canedo: máxima 27.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Trindade: máxima 27.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.