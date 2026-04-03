A Região Metropolitana terá um tempo estável no sábado (4), com temperaturas amenas em toda a região. As cidades mais quentes deverão ser Bela Vista de Goiás, com máxima de 29.5°C, Senador Canedo, com 29.3°C, e Caturaí, que alcança 29.2°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.7°C, e Bonfinópolis, com 19.0°C.A umidade do tempo permanecerá elevada, com média de 75.62% para a região. Cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia podem registrar umidade de até 87.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 19.38%. As maiores chances de chuva, chegando a 40.0%, são esperadas em Abadia de Goiás, Bela Vista de Goiás e Hidrolândia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Aragoiânia: máxima 28.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Bonfinópolis: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Brazabrantes: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 28.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Caturaí: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 27.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Goiânia: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 28.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 28.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Inhumas: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 29.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Trindade: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.