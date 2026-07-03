A Região Metropolitana terá tempo firme, sem previsão de chuva, neste sábado (4). As temperaturas máximas alcançarão 29.4°C em Caturaí, 29.3°C em Trindade e 29.1°C em Abadia de Goiás. As menores temperaturas serão de 13.6°C em Caldazinha e 13.7°C em Senador Canedo.A umidade média na Região Metropolitana ficará em 55.62%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Caldazinha e Senador Canedo, ambas com 70.0%, e Goiânia com 69.0%. A probabilidade de chuva é de 0.0% para a região.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 29.0°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 27.6°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 28.8°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 28.3°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 29.4°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 29.1°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 27.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 29.0°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 29.0°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 27.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 28.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 28.2°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 28.8°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 28.5°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 29.3°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.