A Região Metropolitana terá um sábado (5) marcado pelo predomínio de sol e calor, apresentando uma média de temperatura máxima de 32,87°C e mínima de 20,42°C. Entre as cidades que devem registrar os termômetros mais elevados, Senador Canedo lidera com máxima de 33,5°C, seguida de perto por Bela Vista de Goiás e Goiânia, ambas com 33,4°C. Por outro lado, os menores índices mínimos previstos para o dia ocorrem em Goianápolis, com 19,5°C, e Bonfinópolis, com 20,0°C.A umidade relativa do ar média na região fica em torno de 60,08%, com os maiores índices alcançando 72,0% em municípios como Bela Vista de Goiás, Goianápolis e Hidrolândia. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média regional é de 23,38%, sendo que as maiores expectativas de precipitação se concentram em Bonfinópolis e Caldazinha, ambas com 55,0%, seguidas por Bela Vista de Goiás, com 50,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Aparecida de Goiânia: máxima 33,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Aragoiânia: máxima 33,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Bela Vista de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 50,0%Bonfinópolis: máxima 32,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Brazabrantes: máxima 32,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Caldazinha: máxima 33,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Caturaí: máxima 33,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Goianira: máxima 33,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Goianápolis: máxima 31,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Goiânia: máxima 33,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Guapó: máxima 33,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Hidrolândia: máxima 32,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Inhumas: máxima 32,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Nerópolis: máxima 32,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 30,0%Nova Veneza: máxima 32,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Senador Canedo: máxima 33,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Terezópolis de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Trindade: máxima 33,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.