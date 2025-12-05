A Região Metropolitana terá grande chance de chuva no sábado (6). As cidades mais quentes serão Trindade, com máxima de 26.4°C, Bonfinópolis, com 26.3°C, e Abadia de Goiás, com 26.2°C. Já as mais frias incluem Goianápolis, com mínima de 18.6°C, e Nerópolis, com 19.1°C.\nA umidade média na região será de 85.85%, com Brazabrantes, Caturaí e Inhumas registrando os maiores índices de 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 53.75%, mas cidades como Bela Vista de Goiás, Goianápolis e Goianira apresentam probabilidades de 75.0% para o tempo.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%\nAparecida de Goiânia: máxima 25.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%