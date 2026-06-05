A Região Metropolitana terá temperaturas variando no sábado (6). As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas serão Caturaí com 27.0°C, Trindade com 26.8°C e Goianira com 26.7°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Bela Vista de Goiás e Goiânia, ambas com 12.3°C.A umidade média na região ficará em torno de 58%. Bela Vista de Goiás, Goiânia e Senador Canedo apresentarão os maiores índices de umidade, atingindo 71%. A probabilidade média de chuva é baixa, cerca de 3%. No entanto, Bela Vista de Goiás e Hidrolândia registram maior chance de chuva, com 10%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 25.5°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 26.4°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 25.1°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 26.3°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 25.9°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 27.0°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 26.7°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 24.4°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 26.4°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 26.4°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 25.2°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 26.5°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 25.7°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 26.3°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 26.0°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 26.8°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.