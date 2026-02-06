A Região Metropolitana para sábado (7) apresentará grande chance de chuva. As temperaturas máximas para o tempo alcançarão 29.4°C em Bonfinópolis, 29.1°C em Goiânia e 29.0°C em Aparecida de Goiânia. As temperaturas mínimas serão de 19.7°C em Goianápolis e 19.9°C em Guapó.A umidade média na região é de 85.5%, com destaque para Trindade, Bela Vista de Goiás e Goianira, que podem registrar umidade noturna de 94.0% e 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 42.38%, com Trindade apresentando 70.0% de chance de chuva durante o dia, seguida por Abadia de Goiás e Aragoiânia, ambas com 65.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 28.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Bonfinópolis: máxima 29.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Brazabrantes: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Caldazinha: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Caturaí: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goianira: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Goianápolis: máxima 26.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Goiânia: máxima 29.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Guapó: máxima 28.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Hidrolândia: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Inhumas: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Nerópolis: máxima 26.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 26.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Senador Canedo: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.