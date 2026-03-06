A Região Metropolitana terá grande chance de chuva neste sábado (7), sendo a principal característica do tempo. As temperaturas máximas na região variarão, com Goianira sendo a mais quente, atingindo 26.7°C, seguida por Senador Canedo com 26.6°C e Bela Vista de Goiás com 26.5°C. As mínimas do tempo serão registradas em Goianápolis, com 18.9°C, e Bonfinópolis, com 19.1°C.A umidade média na região ficará em 86.08%, com destaque para Santo Antônio de Goiás, Aragoiânia e Goiânia, que apresentarão os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de 44.38%, mas algumas cidades terão índices significativamente maiores: Goianápolis, com 90.0%, e Caldazinha e Hidrolândia, ambas com 80.0% de probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 25.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Bonfinópolis: máxima 26.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 26.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 26.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 26.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Goianira: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Goianápolis: máxima 25.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Goiânia: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 25.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 25.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Inhumas: máxima 26.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Nerópolis: máxima 26.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Nova Veneza: máxima 26.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Senador Canedo: máxima 26.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Trindade: máxima 26.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.