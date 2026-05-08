A Região Metropolitana terá tempo com altas temperaturas no sábado (9). As cidades mais quentes serão Trindade, com máxima de 31.1°C, Aragoiânia, com 31.0°C, e Caturaí, também com 31.0°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Terezópolis de Goiás, com 17.6°C, e Goianápolis, com 17.8°C.A umidade média na região ficará em torno de 60.73%, com Goiânia, Goianira e Santo Antônio de Goiás apresentando os maiores índices de umidade, atingindo 76.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.0% para a região, sendo este o índice máximo observado em cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 31.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 29.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 30.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 30.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 31.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 30.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 30.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 31.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 30.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 30.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 30.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 30.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 31.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.