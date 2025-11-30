A região Região Metropolitana terá grande chance de chuva na segunda-feira (1). O tempo se caracterizará por esta elevada probabilidade de precipitação. As cidades mais quentes previstas são Bonfinópolis com máxima de 32.9°C, Goiânia com 32.7°C e Aparecida de Goiânia com 32.6°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Goianápolis com 20.0°C e Nerópolis com 20.6°C.A umidade média na região será de 68.83%, com as maiores taxas noturnas observadas em Goianápolis (86.0%), Brazabrantes (83.0%) e Caturaí (83.0%). A probabilidade média de chuva para a região é de 48.12%, mas em algumas localidades essa chance é bem maior. As cidades com maior probabilidade de chuva, alcançando 75.0%, incluem Bela Vista de Goiás, Brazabrantes e Caturaí.Veja a previsão para todas as cidades da região Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Aparecida de Goiânia: máxima 32.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Aragoiânia: máxima 31.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Bela Vista de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Bonfinópolis: máxima 32.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Brazabrantes: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Caldazinha: máxima 32.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Caturaí: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Goianira: máxima 32.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Goianápolis: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Goiânia: máxima 32.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Guapó: máxima 31.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Hidrolândia: máxima 32.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Inhumas: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Nerópolis: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 75.0%Nova Veneza: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 75.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Senador Canedo: máxima 32.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Terezópolis de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 75.0%Trindade: máxima 32.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.