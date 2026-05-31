A Região Metropolitana terá um tempo de temperaturas amenas na segunda-feira (1). As máximas atingirão 28.8°C em Trindade, 28.7°C em Aragoiânia e 28.7°C em Caturaí. As temperaturas mínimas, por sua vez, chegarão a 13.5°C em Caldazinha e 13.5°C em Senador Canedo.A umidade média na Região Metropolitana ficará em 65.12%, com Senador Canedo registrando 78.0%, Caldazinha 77.0% e Goiânia 77.0% nas maiores taxas de umidade. A probabilidade média de chuva é de 18.25%, sendo Brazabrantes, Caturaí e Inhumas as cidades com maior chance de chuva, todas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.9°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 28.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 27.1°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 28.0°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 27.8°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 28.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 28.4°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 26.5°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 28.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 28.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 27.5°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 28.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 27.4°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Nova Veneza: máxima 28.0°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 28.1°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Trindade: máxima 28.8°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.