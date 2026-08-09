A Região Metropolitana deve registrar um dia de sol forte e sem alteração significativa nas condições do tempo nesta segunda-feira (10). A média das temperaturas máximas deve atingir 34,88°C, sendo Caturaí a cidade mais quente com máxima de 35,7°C, seguida por Trindade com 35,5°C e Abadia de Goiás com 35,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas ocorrem em Caldazinha, com 17,5°C, e em Senador Canedo, com 17,8°C.O índice médio de umidade relativa do ar será de 35,85%, com os maiores percentuais atingindo 45% nos municípios de Bela Vista de Goiás, Goiânia e Senador Canedo. A probabilidade de chuva para o dia é muito baixa, com média regional de apenas 1,75%, sendo que as maiores chances de precipitação chegam a somente 10% nas cidades de Brazabrantes, Goianira e Nova Veneza.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 34,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 35,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 34,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 34,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Caldazinha: máxima 34,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 35,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 35,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Goianápolis: máxima 33,4°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 35,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 35,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 34,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 35,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 34,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Veneza: máxima 34,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 35,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Trindade: máxima 35,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.