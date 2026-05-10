A Região Metropolitana terá tempo firme e com baixa probabilidade de chuva na segunda-feira (11). As cidades mais quentes serão Brazabrantes e Nova Veneza, ambas com máxima de 26.3°C, e Caturaí, com 26.1°C. As menores temperaturas serão registradas em Hidrolândia, com mínima de 13.2°C, e Goianápolis, com 13.5°C.A umidade média na região ficará em torno de 73.58%, com destaque para Goianápolis, que poderá atingir 84.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é de 8.88%, sendo que as cidades de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentarão os índices mais altos, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 24.6°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 25.2°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 25.4°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Brazabrantes: máxima 26.3°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caldazinha: máxima 25.6°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 26.1°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 26.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goianápolis: máxima 25.3°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goiânia: máxima 25.9°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 25.2°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 23.9°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 26.1°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 26.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Veneza: máxima 26.3°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 25.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Trindade: máxima 25.8°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.