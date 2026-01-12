A Região Metropolitana terá grande chance de chuva na segunda-feira (12). O tempo indicará temperaturas máximas de até 30.9°C em Bonfinópolis, 30.4°C em Goiânia e 30.2°C em Caldazinha. Já as mínimas devem registrar 18.2°C em Goianápolis e 18.6°C em Brazabrantes.A umidade média na Região Metropolitana ficará em 69.5%, com cidades como Brazabrantes, Caturaí e Inhumas podendo registrar picos de umidade de até 87.0%. Em relação ao tempo, a probabilidade média de chuva é de 28.62%, com Goianápolis apresentando a maior chance de chuva, de 75.0%. Abadia de Goiás e Brazabrantes também indicam 45.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Caldazinha: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goianira: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 27.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Goiânia: máxima 30.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 28.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 29.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Nerópolis: máxima 28.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Nova Veneza: máxima 28.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Trindade: máxima 29.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.