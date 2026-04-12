A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas variadas na segunda-feira (13). As cidades mais quentes serão Bela Vista de Goiás e Trindade, ambas com máxima de 29.2°C, e Caturaí com 29.0°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 17.7°C, e Hidrolândia, com 17.8°C.\nA umidade média na região será de 65.4%. Os maiores índices de umidade serão observados em Goianápolis, Hidrolândia e Terezópolis de Goiás, todos atingindo 78.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, ficando em 11.12%. As cidades com maiores chances de chuva são Goianápolis, com 35.0%, e Brazabrantes e Goianira, ambas com 25.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima de 28.9°C e mínima de 19.2°C, probabilidade de chuva de 20.0%.\nAparecida de Goiânia: máxima de 28.8°C e mínima de 17.9°C, probabilidade de chuva de 5.0%.