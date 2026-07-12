A Região Metropolitana deve registrar um dia ensolarado e sem aberturas para grandes mudanças no tempo neste início de semana, na segunda-feira (13), apresentando termômetros que variam de uma mínima média de 14,29°C a marcas vespertinas agradáveis. Os maiores registros de calor ocorrem em Caturaí, com máxima de 27,9°C, Trindade, com 27,8°C, e Goianira, que alcança 27,7°C. Já as marcas mais frias se concentram em Bela Vista de Goiás, onde os termômetros caem para 13,0°C, e em Caldazinha, com mínima de 13,3°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 66,67%, com destaque para Goianápolis e Bonfinópolis, que registram taxas de até 76,0% e 75,0%, respectivamente. Quanto às chances de chuva, a média geral é de apenas 13,38%, sendo que as probabilidades ligeiramente mais elevadas não passam de 20,0% em municípios como Bonfinópolis, Goianápolis e Nerópolis.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27,6°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Aparecida de Goiânia: máxima 27,0°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Aragoiânia: máxima 27,5°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Bela Vista de Goiás: máxima 27,1°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Bonfinópolis: máxima 26,7°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 13,7°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Brazabrantes: máxima 27,5°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Caldazinha: máxima 27,3°C, mínima 13,3°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Caturaí: máxima 27,9°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Goianira: máxima 27,7°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Goianápolis: máxima 26,2°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Goiânia: máxima 27,6°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Guapó: máxima 27,5°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Hidrolândia: máxima 26,5°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Inhumas: máxima 27,6°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 27,0°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Nova Veneza: máxima 27,5°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27,4°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 27,4°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 13,7°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Terezópolis de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Trindade: máxima 27,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.