A Região Metropolitana passará por um dia de calor constante e sem previsão de mudanças bruscas nesta segunda-feira (14), com os termômetros registrando marcas que giram em torno de uma média de 32,49°C no período da tarde. O destaque para as temperaturas mais elevadas fica por conta de Goiânia, que deve atingir a máxima de 33,0°C, seguida de perto por Caldazinha e Caturaí, ambas com 32,9°C. Já os menores índices térmicos serão observados em Goianápolis, com mínima de 18,1°C, e Hidrolândia, com 18,2°C.Em relação ao comportamento do ar, a umidade média estimada é de 56,73%, com os maiores percentuais atingindo 67,0% em Bonfinópolis, Goianápolis e Hidrolândia. O tempo seco deve predominar devido à baixa probabilidade de chuva na média regional, calculada em 7,5%, ainda que cidades como Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e Bonfinópolis alcancem o índice máximo de 10,0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aparecida de Goiânia: máxima 32,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aragoiânia: máxima 32,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bela Vista de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Bonfinópolis: máxima 32,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Brazabrantes: máxima 32,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Caldazinha: máxima 32,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caturaí: máxima 32,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goianira: máxima 32,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goianápolis: máxima 31,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goiânia: máxima 33,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Guapó: máxima 32,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Hidrolândia: máxima 31,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 32,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nerópolis: máxima 32,4°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Veneza: máxima 32,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 32,9°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Terezópolis de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Trindade: máxima 32,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.