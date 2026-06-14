A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas na segunda-feira (15). A máxima média prevista é de 28.43°C, com a mínima média de 17.9°C. As cidades mais quentes incluem Caturaí, com máxima de 29.2°C, Trindade, com 29.0°C, e Goianira, alcançando 28.9°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Goianápolis, com mínima de 17.2°C, e Bonfinópolis, com 17.3°C.A umidade do tempo na região terá média de 74.65%. As cidades de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentarão os maiores índices de umidade à noite, atingindo 85.0%. A probabilidade de chuva para o dia é baixa, com média de 7.5% em toda a Região Metropolitana. No entanto, Bela Vista de Goiás, Goiânia e Hidrolândia podem ter chance de chuva de 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 28.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 27.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 28.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 28.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 28.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 27.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 28.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Guapó: máxima 28.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 27.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 28.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 28.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 28.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 28.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 29.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.