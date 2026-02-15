A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas elevadas na segunda-feira (16). As cidades mais quentes incluem Goiânia, com máxima de 31.3°C, Senador Canedo, com 31.1°C, e Bela Vista de Goiás, com 30.9°C. As mínimas serão mais baixas em Goianápolis, com 18.9°C, e Santo Antônio de Goiás, com 19.0°C.A umidade média na Região Metropolitana ficará em 63.9%, sendo Hidrolândia a cidade com maior umidade (78.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 10.0%, mas pode alcançar 30.0% em Abadia de Goiás, 25.0% em Aparecida de Goiânia e também 25.0% em Bonfinópolis.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 30.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 30.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 30.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 30.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 30.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Goianápolis: máxima 29.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 30.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 30.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 30.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 30.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 30.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 31.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 30.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.