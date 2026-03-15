A Região Metropolitana terá grande chance de chuva na segunda-feira (16), predominando no tempo da região. As cidades mais quentes serão Goiânia, com máxima de 28.5°C, Senador Canedo, com 28.4°C, e Aparecida de Goiânia, com 28.2°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Goianápolis, com mínima de 19.4°C, e Bonfinópolis, com 19.7°C.A umidade média na Região Metropolitana será de 85.3%, com as maiores taxas de umidade em Senador Canedo (96.0%), Bela Vista de Goiás (95.0%) e Caldazinha (95.0%). A probabilidade média de chuva alcança 65.25%, sendo as maiores chances de chuva em Bonfinópolis (95.0%), Caturaí (90.0%) e Hidrolândia (90.0%).Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Aragoiânia: máxima 27.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Bonfinópolis: máxima 27.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Brazabrantes: máxima 27.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Caldazinha: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Caturaí: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Goianira: máxima 28.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Goianápolis: máxima 27.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Goiânia: máxima 28.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Guapó: máxima 27.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Hidrolândia: máxima 28.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Inhumas: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Nerópolis: máxima 27.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Nova Veneza: máxima 27.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Senador Canedo: máxima 28.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Trindade: máxima 28.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.