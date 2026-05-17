A Região Metropolitana terá um tempo caracterizado por temperaturas amenas a quentes nesta segunda-feira (18). As máximas devem alcançar 29.7°C em Caturaí, 29.6°C em Goianira e 29.5°C em Goiânia. As menores temperaturas da região serão registradas em Goianápolis, com 18.4°C, e Bonfinópolis, com 18.9°C.A umidade média na região será de 73.22%, com destaques de alta umidade em Hidrolândia (87.0%), Aragoiânia (86.0%) e Guapó (86.0%). A probabilidade de chuva para o dia é baixa, com média de 15.0%, e os maiores índices de chance de chuva são observados em Aragoiânia, Goianápolis e Guapó, todos com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 29.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 29.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 29.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 29.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Hidrolândia: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 29.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.