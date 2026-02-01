A Região Metropolitana terá grande chance de chuva nesta segunda-feira (2), com a probabilidade de precipitação superando os 60% em diversas localidades. O tempo será marcado por temperaturas amenas, onde Trindade registrará a máxima de 27.7°C, seguida por Bonfinópolis com 27.5°C e Goianira com 27.4°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Guapó, com 20.0°C, e Goianápolis, com 20.1°C.A umidade média na região será de 88.62%, podendo atingir 94.0% em cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Bela Vista de Goiás durante a noite. A probabilidade média de precipitação para a Região Metropolitana é de 50.12%, mas algumas cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentam uma probabilidade de chuva de 75.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Bonfinópolis: máxima 27.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Brazabrantes: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Caldazinha: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Caturaí: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Goianira: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Goianápolis: máxima 25.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Goiânia: máxima 27.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Guapó: máxima 26.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Hidrolândia: máxima 26.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Inhumas: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Nerópolis: máxima 26.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Nova Veneza: máxima 26.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Senador Canedo: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Trindade: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.