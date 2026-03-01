A Região Metropolitana terá um tempo estável com temperaturas amenas na segunda-feira (2). As temperaturas máximas alcançarão 29.4°C em Senador Canedo, 29.1°C em Trindade e 29.0°C em Aparecida de Goiânia. As mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 17.9°C, e Nerópolis, com 18.0°C.A umidade relativa do ar na Região Metropolitana ficará em torno de 72.6%. Em relação à chuva, a probabilidade é de 9.0% para a região. As cidades com maior chance de chuva são Aparecida de Goiânia, com 35.0%, Senador Canedo, com 25.0%, e Goiânia, com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 28.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 28.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 28.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 27.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 29.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 28.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 28.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 28.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 28.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 29.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.