A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas elevadas na segunda-feira (20). As cidades mais quentes serão Bela Vista de Goiás, com máxima de 30.3°C, Aparecida de Goiânia com 30.2°C e Senador Canedo também com 30.2°C. As menores temperaturas serão registradas em Brazabrantes e Nerópolis, ambas com mínimas de 18.7°C.A umidade do ar média na região ficará em 58.55%, com os maiores índices em Caturaí e Inhumas, atingindo 71.0% de umidade noturna, e Bonfinópolis com 70.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 9.88% para a região. As cidades com maior probabilidade são Brazabrantes e Nova Veneza, ambas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 29.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 30.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 29.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 30.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 30.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.