A Região Metropolitana terá uma segunda-feira (20) de céu aberto e sem previsão de precipitação, registrando uma temperatura média mínima de 15,9°C e máxima média de 29,18°C. Entre os locais que devem registrar as maiores temperaturas do dia, destacam-se Abadia de Goiás, Aragoiânia e Guapó, onde os termômetros devem atingir 30,0°C. Já as temperaturas mais amenas ao amanhecer ocorrem em Brazabrantes e Goianápolis, que apresentam a menor mínima da região, com 15,3°C.A umidade relativa do ar na região apresentará uma média de 44,95% ao longo do dia, com os maiores índices previstos de 56,0% alcançados em Brazabrantes, Goiânia e Goianira. Quanto à possibilidade de chuva, a probabilidade média na área é de 0,0%, confirmando o cenário de tempo firme para todos os municípios.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 29,1°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 30,0°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 28,1°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 29,2°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 28,9°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 29,9°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 29,6°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 27,4°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 29,5°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 30,0°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 28,7°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 29,3°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 28,5°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 29,2°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 29,2°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 30,0°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.