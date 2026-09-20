A Região Metropolitana terá uma segunda-feira (21) sob forte calor, com os termômetros alcançando marcas elevadas no período vespertino. Entre os municípios que devem apresentar as tardes mais quentes destacam-se Bela Vista de Goiás, com máxima de 35,8°C, Senador Canedo, que atinge 35,7°C, e Caldazinha, com 35,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início da jornada serão registradas em Caldazinha, com mínima de 19,2°C, e Terezópolis de Goiás, com 19,3°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o dia é de 37,88%, sendo que os maiores índices ocorrem em Caldazinha e Terezópolis de Goiás, com 49,0%, além de Bonfinópolis, com 48,0%. Já a probabilidade média de chuva na região é de apenas 5,12%, com a maior possibilidade de precipitação estimada em 10,0% para cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Bonfinópolis.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 35,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aragoiânia: máxima 35,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 34,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 34,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 35,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 35,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goianira: máxima 35,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianápolis: máxima 33,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 35,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guapó: máxima 35,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 35,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Inhumas: máxima 34,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 34,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 34,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 35,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 35,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.